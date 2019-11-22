Спроси нашего астронавта | Можно ли увидеть изменение климата из космоса?

Еще в октябре мы отправили нашему космическому корреспонденту и астронавту Европейского космического агентства (ЕКА) Луке Пармитано ваши вопросы. Более сотни наших зрителей прислали их через Facebook, Twitter, Instagram в Reddit.

Вопросы были очень разными. Десятилетняя Джульетта, например, спросила, какие из пяти чувств Лука чаще всего использует в космосе. А еще был забавный (и прагматичный!) вопрос о том, как люди в космосе "выпускают газы".

Лука выбрал несколько понравившихся вопросов. Ответы на них вы можете увидеть в нашей еженедельной рубрике "Спроси нашего астронавта".

Первый вопрос из Франции. Мартен Дас, учитель средней школы, спросил: "Как исследование космоса и космические эксперименты могут помочь найти решение проблемы изменения климата на Земле?"

В следующем эпизоде Лука расскажет нам о том, что больше всего его пугает в работе астронавта.