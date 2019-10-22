На месте прорыва дамбы под Красноярском обнаружен сейф с золотом

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае спасатели обнаружили металлический сейф, а в нем "девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела". Об этом сообщил Следственный комитет.

По информации агентства ТАСС, которое ссылается на источник в правоохранительных органах, вес золота - 18 килограммов.

Сейф был найден после осушения одной из затопленных заводей. В ближайшее время СК будет ходатайствовать о наложении ареста на золото, чтобы возместить исковые требования со стороны потерпевших.

Прорыв дамбы произошел в ночь на 19 октября. Потоками грязи и камней снесло два временных общежития зотодобытчиков. Погибли по меньшей мере 17 человек. Судьба еще трех рабочих до сих пор неизвестна.

По данным следствия, компания "Сисим", входящая в холдинг "Сибзолото", возвела плотины без каких-либо разрешительных документов. По данным следователей, начальник участка осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления. Он и еще двое подозреваемых — гендиректор артели и мастер участка — арестованы.

Как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, причиной прорыва дамбы могло быть несоблюдение технологий при ее постройке или дожди.