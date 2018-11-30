Кубок Либертадорес разыграют в Европе

Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдёт на мадридском стадионе "Сантъяго Бернабеу". Встреча "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" назначена на 9 декабря (22:30 по московскому времени). Такое решение во вторник огласила Южноамериканская конфедерация футбола.

Аргентинские команды должны были сыграть ещё в прошлую субботу в Буэнос-Айресе. Но за несколько часов до матча болельщики "Ривер" закидали камнями и подручными предметами автобус "Боки". Несколько игроков, в том числе капитан пострадали.

Первый финальный матч турнира, который считается южноамериканским аналогом европейской Лиги чемпионов, команды сыграли 11 ноября вничью (2:2).