"Бока Хуниорс" поборется за Кубок Либертадорес в суде

За Кубком Либертадорес в суд.

Президент аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси прибыл в центральный офис испанской Ла Лиги в Мадриде, чтобы отсудить звание лучшего клуба Южной Америки и добиться внушительной компенсации за беспорядки,

устроенные болельщиками перед вторым матчем финала Кубка Либертадорес с командой "Ривер Плейт".

После нападения болельщиков соперника на автобус "Боки" было принято решение перенести ответный финальный матч даже не в другую южноамериканскую страну, а на другой континент — в Испанию, на мадридский "Сантьяго Бернабеу".

"Ривер Плейт" выиграл матч со счетом 3:1 и по сумме двух встреч (5:3) завоевал свой четвертый Кубок Либертадорес.

"Бока Хуниорс" считает, что срыв финала в результате беспорядков заслуживает присуждения ей титула и компенсации в размере 10 млн долларов.

Если по истечении двух дней в Мадриде не будет принято решение, судьбу Кубка будет решать Спортивный арбитражный суд в Лозанне.