Клаус Йоханнис переизбран на второй срок

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис одержал победу во втором туре выборов главы государства По данным экзит-полов, за него отдали голоса две трети избирателей. Явка на состоявшихся в воскресенье выборах лишь немного не дотянула до 50%.

Таким образом, Йоханнис переизбран на второй пятилетний срок.

«Румыны выбрали современную страну, европейскую Румынию, нормальную Румынию», — заявил он своим сторонникам.

Перед голосованием президент призывал сограждан покончить с 30-летним правлением социал-демократов, которых Йоханнис обвиняет в стремлении «сбить Румынию с европейского пути».

Соперница главы государства во втором туре, экс-премьер Виорика Дэнчилэ во время волеизъявления отметила, что проголосовала против возвращения к временам, «когда не было прав и свобод, а вся власть находилась в руках одного человека».