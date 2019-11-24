Боливия аннулировала итоги выборов

Нижняя палата парламента Боливии единогласно одобрила законопроект об аннулировании результатов выборов, прошедших 20 октября, и о проведении новых как можно скорее. Документ также предусматриваемый назначение новых членов Высшего избирательного суда в течении 15 дней с момента публикации закона, ранее его поддержала и высшая палата парламента - сенат.

Временный президент Боливии Жанин Аньес уже сообщила, что документ подпишет. Она прокомментировала также тот факт, что сенат Боливии отложил рассмотрение законопроекта о предоставлении иммунитета экс-главе государства Эво Моралесу.

"Мы уже заявляли, что не будем преследовать политических, профсоюзных или гражданских лидеров. Но в то же время должно быть ясно, что для тех, кто совершили преступления, злоупотребления и пошли против закона, никакой амнистии не будет".

По итогам октябрьских президентских выборов в Боливии Высший избирательный суд объявил победителем действующего тогда президента Эво Моралеса. Его главный соперник Карлос Меса результаты выборов не признал, а противники Моралеса вышли на акции протеста.

Отставки президента потребовали армия, оппозиция и профсоюзы. Моралес назвал происходящее госпереворотом, но полномочия сложил. 12 ноября он прибыл в Мексику, где получил политическое убежище.