Столкновениями между сторонниками и противниками президента Боливии Эво Моралеса обернулись антиправительственные демонстрации в столице республики Ла-Пасе. EFE сообщает, что в результате противостояния и последовавшего вмешательства полиции во вторник были ранены несколько человек.

Оппозиционное шествие в центре города проходило под лозунгами за отставку Эво Моралеса. Участники акции обвиняют его в фальсификации президентских выборов и в узурпации власти. Они настаивают, что он не может быть главой государства четвёртый срок подряд.

Шествие было остановлено рядом с правительственным кварталом, где в это же время объединения шахтёров, рабочих и крестьян проводили митинг в поддержку Моралеса. Завязалась драка с использованием палок, демонстранты забрасывали друг друга камнями. Противостояние продолжалось до тех пор, пока активистов не разделили кордоны полиции.

Это уже не первая массовая драка между сторонниками и противниками президента. На прошлой неделе в результате столкновений в Боливии погибли по меньшей мере два человека.