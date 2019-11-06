Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Боливия

В Боливии столкновения сторонников и противников президента

 Комментарии
  Андрей Позняков 
В Боливии столкновения сторонников и противников президента
Авторское право
REUTERS/Kai Pfaffenbach
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Столкновениями между сторонниками и противниками президента Боливии Эво Моралеса обернулись антиправительственные демонстрации в столице республики Ла-Пасе. EFE сообщает, что в результате противостояния и последовавшего вмешательства полиции во вторник были ранены несколько человек.

Оппозиционное шествие в центре города проходило под лозунгами за отставку Эво Моралеса. Участники акции обвиняют его в фальсификации президентских выборов и в узурпации власти. Они настаивают, что он не может быть главой государства четвёртый срок подряд.

Шествие было остановлено рядом с правительственным кварталом, где в это же время объединения шахтёров, рабочих и крестьян проводили митинг в поддержку Моралеса. Завязалась драка с использованием палок, демонстранты забрасывали друг друга камнями. Противостояние продолжалось до тех пор, пока активистов не разделили кордоны полиции.

Это уже не первая массовая драка между сторонниками и противниками президента. На прошлой неделе в результате столкновений в Боливии погибли по меньшей мере два человека.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube