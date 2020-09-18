Аньес вышла из президентской гонки

Временный президент Боливии Жанин Аньес объявила, что не будет участвовать в выборах главы государства, которые должны состояться 18 октября и призвала правые силы страны к объединению против социалистического движения. По ее словам, если противники прошлого правительства не смогут объединить усилия, победа на выборах может достаться политическому движению Эво Моралеса "Движение к социализму" и демократия проиграет.

Согласно последним данным, в рейтинге популярности лидирует кандидат от социалистов Луис Арсэ. Аньес уступает Арсэ, экс-президенту Карлосу Месе и крайне правому политику Луису Фернандо Камачо. Она исполняла обязанности главы государства почти год - после предыдущих президентских выборов, вызвавших политический кризис в стране.