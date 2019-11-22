Роль России в каталонском кризисе

Какую роль сыграла Россия в каталонском кризисе? Испания занимается расследованием деятельности группировки, предположительно связанной с российской военной разведкой. Она подозревается в организации компьютерных атак и разжигании конфликта между Каталонией и остальной Испанией в период проведения нелегального референдума о независимости этого автономного сообщества.

По мнению обвинения, политический разрыв между Каталонией и испанскими властями усугубился по причине активности российских "ботов".

Согласно расследованию, к которому имеет доступ журналистка испанской радиостанции Cadena SER Пилар Веласко, за преступлением стоит целая сеть, созданная шпионом Сергеем Федотовым и еще четырьмя агентами.

Он подозревается потому, что приехал в Испанию именно в ноябре, через месяц после незаконного референдума, проведенного в Каталонии в 2017 году. Пилар Веласко Журналистка Cadena SER

Предполагается, что это элитное подразделение занималось пропагандой в течение последних десяти лет. Обвинение настаивает: ячейка смогла проникнуть в каталонский вопрос так же, как и в другие европейские кризисы ранее, хотя Россия и пыталась стереть свой след.

Сейчас расследование идет в Испании, но разведывательные службы нескольких других европейских государств уже указали на них как на авторов других дестабилизирующих операций, как в Великобритании с "брекситом", так и в отравлении Скрипаля или в раскачивании ситуации в Болгарии. Пилар Веласко журналистка Cadena SER

Расследуется также вопрос перевода крупных сумм из трех международных и двух российских банков в Испанию.

Национальная полиция занимается поиском местонахождения миллиона долларов, предположительно переведенного из России в Испанию за последние несколько лет. Рассматривается период в несколько лет до и после референдума. Пилар Веласко журналистка Cadena SER

Москва опровергает эту информацию, а российский посол обвиняет СМИ, публикующие эти данные, в попытках нанести ущерб российско-испанским отношениям.