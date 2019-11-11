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Каталония: протестующие перекрыли трассу, связывающую Испанию и Францию

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  Андрей Позняков 
Каталония: протестующие перекрыли трассу, связывающую Испанию и Францию
Авторское право
REUTERS/Rafael Marchante
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Сторонники отделения Каталонии блокировали в понедельник утром автотрассу, которая связывает Испанию и Францию. Таким образом участники акции выразили протест против приговоров каталонским политикам по делу о провозглашении независимости.

Как передаёт «Франс-Пресс», подъезды к границе перекрыли несколько десятков автомобилей. Около 300 человек начали сооружать баррикады. Движение было остановлено на участке протяжённостью более 20 километров, — приводит агентство данные каталонских дорожных служб. Провести акцию призывали участники сообщества «Демократическое цунами». По их словам, это должно показать Мадриду, что единственный способ разрешить конфликт с сепаратистами — это начать переговоры.

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