Жесткие столкновения в Чили

Жесткие столкновения между манифестантами и стражами правопорядка в четверг в столице Чили: протестующие закидывают бронированные автомобили камнями, в ответ полиция использует водометы и слезоточивый газ.
Противостояние длится уже второй месяц, Сантьяго напоминает поле битвы. Граждане вышли на улицы в знак протеста после повышения цен на проезд в метро. Сегодня чилийское правительство во главе с президентом Себастьяном Пиньерой обещает проведение ряда реформ, в том числе повышение минимальной заработной платы и пенсий, однако манифестации продолжаются.
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