Tesla лидирует по авариям на автопилоте в США

В США за 10 месяцев было зарегистрировано около 400 аварий с участием автомобилей с частично автоматизированными системами помощи водителю.

При этом абсолютное большинство из них — 273 — произошли с автомобилями Tesla.

Но Национальная администрация безопасности дорожного движения предостерегла от использования цифр для сравнения автопроизводителей, заявив, что здесь не учитывается процентное соотношение автомобилей от каждого производителя, или то, сколько миль они проехали.

К примеру, у Tesla на дорогах около 830 000 автомобилей с такими системами.

Радж Раджкумар, эксперт по автономным транспортным средствам:

— Tesla рекламирует свои функции помощи водителю как автопилот или полное самоуправление. Но они не полностью автономны. Система вождения у них не полностью автоматическая, поэтому эти функции предназначены только для помощи в управлении. Вы, как водитель, должны всегда обращать внимание на дорогу.

При этом многие владельцы таких автомобилей ценят автоматизированное управление.

Рудольф Браун, водитель Tesla:

— Мне нравится. Я думаю, автономные функции Tesla - это здорово, особенно для длительных поездок или на работу и обратно". Если честно, я доверяю технологиям больше, чем многим водителям.

Сторонники автомобильной безопасности говорят, что системы помощи водителю и автономного вождения могут спасти жизни, но не раньше, чем власти установят минимальные стандарты производительности и обеспечат максимальную защиту всех участников дорожного движения.

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