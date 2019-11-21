ОЭСР предупреждает: прорыва в мировой экономике не будет

Значительного роста мировой экономики не следует ждать в ближайшие два года, убеждены эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. Его по-прежнему тормозят коммерческие войны, вызванное ими замедлие динамики в КНР и застопорившийся брексит.

Если в 2018 году, по данным организации, глобальный экономический рост составил 3,5 %, то в текущем году он так и не превысил 3 %. Такой же показатель в 2,9 % ожидается и в следующем году.

На пресс-конференции в Париже в четверг ведущий экономист организации Лоранс Бун заявила, что перед лицом подобной нутешительной динамики, причем в долгосрочной перспективе, мировым лидерам следует принять срочные и решительные меры.

Та же тенденция наблюдается и в глобальной торговле, рост объема которой застопорился в конце 2018 года и с тех пор остается сдержанным. Показатели американской экономики ничем не лучше: в 2018 году её рост составил 2,9 %; в текущем году снизился до 2,3 %, а в 2020-м прогнозируется на уровне 2%.

Еще большую озабоченность ОЭСР вызывает то, что правительства не в состоянии справиться с глобальными проблемами, такими как изменение климата и цифровизация экономики.

Самые неутешительные показатели у зоны евро: в 2018 году - всего 1,9 %; в 2019-м 1,2 %. На 2020-й прогнозируется рост и вовсе в 1,1 %. Организация экономического сотрудничества и развития предупреждает: возобновление покупки гособлигаций Европейским центробанком будет иметь ограниченное влияние без стимулирования инвестиций в экономику зоны евро.