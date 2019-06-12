ОЭСР: от налогов не убежать?

Потребовалось 10 лет борьбы с уклонением от уплаты налогов и банковской тайной, чтобы наконец добиться значительных результатов. Об этом свидетельствуют данные исследования Организации экономического сотрудничества и развития. С 2009 по 2018 год , в том числе благодаря этой структуре, в мире были раксрыты офшорные активы 500 тысяч человек, что принесло странам "двадцатки" порядка 95 миллиардов евро. Но только часть налогоплательщиков раскрыли свои активы добровольно.

Глава центра по налоговой политике и администрированию ОЭСР Паскаль Сен-Аман отметил:

"Фактически у нас есть 100 стран, которые делают так называемый автоматический обмен информацией. 100 государств, включая развитые страны, большую "двадцатку", развивающиеся государства и ,конечно, страны у которых была банковская тайна. Речь не идет обо всем мире. Почему? Потому что в менее развитых странах Африки или Азии никто не собирается прятать свои капиталы. В нашем списке есть страны, в которых мы можем найти людей, скрывающих свои деньги. Так что проблема не в системе. Всегда найдутся воры, люди, которые пытаются спрятаться, но сделать это посредством незаконных схем".

На сегодняшний день по данным ОЭСР, действуют 4500 соглашений об автоматическом обмене информацией. В рамках этих договоренностей сотрудничают налоговые органы 130 стран.

Эксперты утверждают, что обмен информацией снизил популярность трансграничных налоговых схем. В результате этой работы за последние десять лет суммы, хранящиеся в сорока международных финансовых центрах сократились на 34%.