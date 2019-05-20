ОЭСР: торговые войны влияют на рост ВВП

Торговые войны негативным образом влияют на глобальную экономику. Накануне публикации доклада о данных роста мирового ВВП генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития в интервью телеканалу Euronews заявил, что прогноз на текущий год будет снижен с примерно 4% до 3,1 - 3,2%.

Анхель Гурриа, в частности, отметил: "Что происходит из-за напряжённости в вопросах торговли? Из-за этого страдает инвестиционный климат. Для чего нужны инвестиции? Для производства, для продажи, для получения прибыли. Но если вы не знаете, будет ли для вас открыт доступ к рынкам, какие тарифы будут для вас установлены, какие пошлины придется платить потребителям, — потому что, конечно, в итоге платит всегда потребитель, — то вы не будете инвестировать".

Ранее глава МВФ Кристин Лагард заявила, что торговые войны наносят ущерб и тем, кто не принимает в них прямого участия. Эскалация подрывает доверие между странами и может привести к тому, что экономические субъекты, в том числе в частном секторе, изменят организацию своего бизнеса и цепочки поставок.