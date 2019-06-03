Чемпионат по клифф-дайвингу: прыжок в неизвестность

Прыжок в неизвестность с более чем 20-метровой высоты. Городок Полиньяно-а-Маре, который находится на берегу Адриатического моря, принял у себя этап мировой серии по клифф-дайвингу.

Количеству зрителей могли бы позавидовать организаторы многих футбольных матчей: посмотреть на прыжки лучших клифф-дайверов планеты пришли более 60 тысяч человек.

Трехкратная победительница Red Bull Cliff Diving Рианан Иффланд - бессомненный лидер и в этом сезоне. На счету австралийки уже три победы. Второе место заняла колумбийка Мария Паула Кинтеро, третье – белоруска Яна Нестерова.

Англичанин Гэри Хант также никому не хочет уступать свой титул. Победителем серии Red Bull он становился уже семь раз, и Полиньяно-а-Маре он вновь доказал, что ему нет равных. Второй результат – у американца Энди Джонаса, на третьей ступени пьедестала – чех Михал Навратил.

Уже через три недели спортсмены отправятся на Азорские острова, где пройдет следующий этап соревнований.