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Великобритания

Поздравление из "китайской тюрьмы"

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  Павел Барсуков 
Поздравление из "китайской тюрьмы"
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Tesco
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Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила продажу рождественских открыток, которые производятся в Китае.

Шестилетняя девочка обнаружила в своей подарочной карточке спрятанное письмо, написанное по-английски. В нём утверждается, что авторы — иностранные заключённые китайской тюрьмы в Шанхае, которых заставляют работать против воли. Они просят связаться с правозащитными организациями и лично с Питером Хамфри — британским журналистом, который сам отбывал в Шанхае срок за шпионаж.

Руководство сети магазинов заявляет, что категорически не приемлет подневольный труд и приостанавливает сотрудничество с китайским производителем до выяснения всех подробностей. Если сведения подтвердятся, то Tesco обещает разорвать контракт.

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