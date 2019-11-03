Музей Прадо расскажет о роли женщин в искусстве Возрождения

В честь своего двухсотлетия мадридский музей Прадо решил рассказать посетителям о роли женщин в искусстве Возрождения и борьбе с предрассудками современников. В его стенах проходит выставка работ двух самых известных художниц второй половины XVI века, итальянок Софонисбы Ангвиссолы и Лавинии Фонтаны.

Всего на выставке представлены 65 работ из двух десятков музеев и частных коллекций США и Европы.

На них всегда смотрели как на какую-то диковинку сверху вниз, как на нечто отличное, во всяком случае. Великолепное качество их работ в расчет не принималось. Лола Хименес-Бланко искусствовед

"Мы рассказываем о них не потому, что это женщины, а потому что это великие таланты", - отмечает Летисия Руис, куратор выставки.

Ангвиссола прославилась портретами знати при дворе испанского короля Филиппа II. Фонтана стала первой художницей, которую избрали в римскую Академию.

Экспозиция продлится до 2 февраля будущего года.