Лига чемпионов: "Лверпуль" обыграл "Тоттенхэм"

Футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча двух английских клубов состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Гола забили Мохаммед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87). "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Ранее команда завоевывала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах, до сезона-1992/93 турнир носил название Кубок европейских чемпионов.

Перед матчем прошла минута молчания в память о погибшем в ДТП испанском футболисте Хосе Антонио Рейесе.