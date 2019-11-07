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Франция

Париж: полиция выселяет мигрантов из нелегальных лагерей

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  Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Париж: полиция выселяет мигрантов из нелегальных лагерей
Авторское право
Martin Bureau/ AFP
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Порядка 600 полицейских привлечены к операции по эвакуации мигрантов из двух лагерей, нелегально созданных на северо-востоке Парижа и пригороде Сен-Дени. В течение дня из временных жилищ планируется выселить до 1200 человек. Большинство из них - выходцы из Сомали, Афганистана и Чада.

Первые автобусы уже вывезли несколько сотен мигрантов в центры по приему беженцев и в гимназии, где они временно будут размещены. По данным представителей общественных ассоциаций, присутствующих на месте. Начавшаяся под сильным дождем операция проходит спокойно.

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что власти намерены решить вопрос с незаконными лагерями до конца года.

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