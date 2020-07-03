Инцидент или диверсия? В Иране произошел пожар на ядерном объекте

В Иране произошел пожар на ядерном объекте. Объект расположен в Натанзе. Сообщается, что в результате происшествия обрушились наземные части ряда сооружений.

Эксперты, опрошенные The Associated Press, указывают, что место стройки, как они говорят, "совпадает с расположением каскада центрифуг", предназначенных для обогащения урана.

Бехруз Камальванди, официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана, заявил государственным СМИ исламской республики, что "ущерб был нанесен части структуры зданий, из людей никто не пострадал. Не зарегистрировано и повышение радиоактивного фона, поскольку в этих помещениях не было радиоактивных материалов, те, кто утверждает обратное, распространяет лживые слухи".

В американских медиа был опубликован комментарий неназванного сотрудника разведки из ближневосточного региона, который утверждал, что пожар стал результатом диверсии, поскольку на территорию строго охраняемого объекта было пронесено и установлено взрывное устройство.

Объект в Натанзе входит в число тех, что регулярно проверяется МАГАТЭ.

Агентство уже заявило, что поставлено о случившемся в известность