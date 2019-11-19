Киев потребует у "нормандской четверки" "больше конкретики"

"Больше конкретики" потребует от участников встречи в "нормандском формате" президент Украины. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии, Владимир Зеленский заявил, что настало время определиться со сроками возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса и обмена пленными.

"Я хочу поднять вопрос о возвращении, деоккупации Донбасса, поговорить о более-менее четких сроках. Мы также хотим вернуть всех наших людей домой к их семьям, родителям. Когда это произойдет?" - сказал Зеленский.

Лидеры "нормандской четверки", в которую, помимо России и Украины, входят Германия и Франция, подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже.

"Мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева нормандского саммита приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению минского комплекса мер", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам коллегии министерств иностранных дел России и Республики Беларусь.

Последний раз встреча в "нормандском формате" проходила три года назад. Сдвиги в процессе мирного урегулирования стали возможны, в частности, после начала разведения сил в Донбассе по инициативе Киева.