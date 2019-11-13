Разведение войск в районе Петровского

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Он и представитель Украины Леонид Кучма приняли участвовали в минской встрече в формате видеоконференции. По словам пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер, итоги встречи снимают «все препятствия на пути к встрече в нормандском формате».

Сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи було знято всі перешкоди на шляху до зустрічі у Нормандському... Publiée par Darka Olifer sur Mardi 12 novembre 2019

В Москве также приветствуют отвод войск в Донбассе. Как сообщили «Известиям» источники в российском МИД, саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) может состояться уже до конца года.

Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение, которое происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет важным элементом в плане подготовки к встрече в «нормандском формате». Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

По информации ОБСЕ, уже в среду в районе Петровского должны начаться работы по разминированию. При этом наблюдатели организации в своём последнем докладе отметили увеличение случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области.

Представители Донецка и Луганска выступили категорически против ввода в буферную зону украинской национальной гвардии и полиции, о чем ранее заявил американский дипломат Уильям Тейлор.

Серьёзное беспокойство у нас вызывает ряд заявлений украинских политиков о том, что они намереваются после завершения процесса разведения завести на эти участки представителей национальной гвардии и полиции украинской. Это является нарушением рамочного соглашения и других обязательств Украины. Владислав Дейнего представитель ЛНР в Минской контактной группе

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в Минске 27 ноября.