Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Украина

Зеленский: "Завершить эту чудовищную войну"

 Комментарии
 Мария Горковская 
Зеленский: "Завершить эту чудовищную войну"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Аплодисменты и слезы радости в киевском аэропорту Борисполь. Спецборт доставил на Украину моряков, журналистов, активистов - всего 35 человек в рамках масштабного обмена заключенными с Россией.

"Я не вижу решеток. Я в своей родной стране. Я счастлив", - признается старший матрос Вячеслав Зинченко. "Спасибо тем, кто помогал нашим семьям и боролся за нас", - благодарит соотечественников режиссер Олег Сенцов.

Через месяц состоится новая встреча в "нормандском формате", и мы обсудим все шаги, которые намерены сделать не когда-нибудь, а в самом ближайшем будущем. Мы обязаны сделать все, чтобы завершить эту чудовищную войну.
Владимир Зеленский
президент Украины

В МИД РФ обмен рассматривают как "позитивный сигнал" на пути "вывода из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях" и отмечают "готовность к компромиссам" администрации Зеленского. Среди отпущенных в Москву - Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к крушению "Боинга" летом 2014 года в Донбассе.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube