Зеленский: "Завершить эту чудовищную войну"

Аплодисменты и слезы радости в киевском аэропорту Борисполь. Спецборт доставил на Украину моряков, журналистов, активистов - всего 35 человек в рамках масштабного обмена заключенными с Россией.

"Я не вижу решеток. Я в своей родной стране. Я счастлив", - признается старший матрос Вячеслав Зинченко. "Спасибо тем, кто помогал нашим семьям и боролся за нас", - благодарит соотечественников режиссер Олег Сенцов.

Через месяц состоится новая встреча в "нормандском формате", и мы обсудим все шаги, которые намерены сделать не когда-нибудь, а в самом ближайшем будущем. Мы обязаны сделать все, чтобы завершить эту чудовищную войну. Владимир Зеленский президент Украины

В МИД РФ обмен рассматривают как "позитивный сигнал" на пути "вывода из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях" и отмечают "готовность к компромиссам" администрации Зеленского. Среди отпущенных в Москву - Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к крушению "Боинга" летом 2014 года в Донбассе.