EasyJet обещает стать более экологичным

Европейский лоукостер EasyJet намерен стать первой авиакомпанией в мире с нейтральным балансом углеродного выброса.

Это означает, что перевозчик будет компенсировать каждую тонну СО2, попавшего в атмосферу в результате использования его авиапарка. Как сообщили в компании, данная мере вступает в силу с сегодняшнего дня и коснется без исключения всех направлений, на которых работает EasyJet.

От оранжевого к "зеленому"?

На компенсацию выбросов СО2 будет выделяться 29 млн евро в год. Эти деньги пойдут на расширение лесных насаждений, посадку деревьев и закупку более экологичного топлива для самолетов. Также компания будет участвовать в перспективных проектах, как, например, распространение солнечной энергии в Индии или создание колодцев с водой в Африке.

По мнению экспертов новость хорошая, но как это скажется на пассажирах, возрастет ли цена билетов? Вопрос немаловажный, учитывая, что речь идет о компании-лоукостере. В EasyJet заверяют, что стоимость авиаперелетов останется прежней и что пассажиры введение новых экологических мер на своем кошельке никак не почувствуют.

Впрочем, стоимость нововведений не слишком и велика: согласно отчету компании, выручка EasyJet в 2019 финансовом году составила 6,39 млрд фунтов стерлингов. Да и ожидать, что уровень выбросов СО2 снизится тоже не стоит. Посадка деревьев дело, безусловно, правильное, но пока они вырастут, компания совершит не одну тысячу рейсов. Это скорее инвестиции в будущее в ожидании более действенных мер. Собственно, это признал и сам гендиректор EasyJet Йохан Лундгрен.

"Нельзя сказать, что это идеальное решение. Мы понимаем, что это промежуточный шаг перед тем, как начнут работать новые технологии. Но мы верим, что это в полной мере соответствует тому, чего от нас хотят клиенты", - подчеркнул Лундгрен.

Глобальный подход

В последние годы авиакомпании испытывают все большее давление, особенно в развитых странах, в связи с ростом понимания, что необходимо более бережно относиться к окружающей среде.

По данным Евростата, на гражданскую авиацию приходится около 3% от общего объема выбросов парниковых газов в ЕС. Кажется немного, но если бы глобальная авиация была страной, она вошла бы в десятку крупнейших эмитентов СО2. Помимо этого самолеты выделяют оксиды азота, которые тоже способствуют глобальному потеплению.

Чтобы было понятно, вот пример: перелет из Лондона в Нью-Йорк и обратно - это примерно столько же вредных выбросов в атмосферу сколько получается за год при обогреве среднестатистического частного дома в Европе.

При этом объемы авиаперевозок неуклонно возрастают. По данным ИКАО, в 2018 году количество пассажиров на регулярных рейсах достигло 4,3 млрд. человек.