Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Бизнес

EasyJet обещает стать более экологичным

 Комментарии
  Сергей Щербаков 
EasyJet обещает стать более экологичным
Авторское право
Reuters
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Европейский лоукостер EasyJet намерен стать первой авиакомпанией в мире с нейтральным балансом углеродного выброса.

Это означает, что перевозчик будет компенсировать каждую тонну СО2, попавшего в атмосферу в результате использования его авиапарка. Как сообщили в компании, данная мере вступает в силу с сегодняшнего дня и коснется без исключения всех направлений, на которых работает EasyJet.

От оранжевого к "зеленому"?

На компенсацию выбросов СО2 будет выделяться 29 млн евро в год. Эти деньги пойдут на расширение лесных насаждений, посадку деревьев и закупку более экологичного топлива для самолетов. Также компания будет участвовать в перспективных проектах, как, например, распространение солнечной энергии в Индии или создание колодцев с водой в Африке.

По мнению экспертов новость хорошая, но как это скажется на пассажирах, возрастет ли цена билетов? Вопрос немаловажный, учитывая, что речь идет о компании-лоукостере. В EasyJet заверяют, что стоимость авиаперелетов останется прежней и что пассажиры введение новых экологических мер на своем кошельке никак не почувствуют.

Впрочем, стоимость нововведений не слишком и велика: согласно отчету компании, выручка EasyJet в 2019 финансовом году составила 6,39 млрд фунтов стерлингов. Да и ожидать, что уровень выбросов СО2 снизится тоже не стоит. Посадка деревьев дело, безусловно, правильное, но пока они вырастут, компания совершит не одну тысячу рейсов. Это скорее инвестиции в будущее в ожидании более действенных мер. Собственно, это признал и сам гендиректор EasyJet Йохан Лундгрен.

"Нельзя сказать, что это идеальное решение. Мы понимаем, что это промежуточный шаг перед тем, как начнут работать новые технологии. Но мы верим, что это в полной мере соответствует тому, чего от нас хотят клиенты", - подчеркнул Лундгрен.

Глобальный подход

В последние годы авиакомпании испытывают все большее давление, особенно в развитых странах, в связи с ростом понимания, что необходимо более бережно относиться к окружающей среде.

По данным Евростата, на гражданскую авиацию приходится около 3% от общего объема выбросов парниковых газов в ЕС. Кажется немного, но если бы глобальная авиация была страной, она вошла бы в десятку крупнейших эмитентов СО2. Помимо этого самолеты выделяют оксиды азота, которые тоже способствуют глобальному потеплению.

Чтобы было понятно, вот пример: перелет из Лондона в Нью-Йорк и обратно - это примерно столько же вредных выбросов в атмосферу сколько получается за год при обогреве среднестатистического частного дома в Европе.

При этом объемы авиаперевозок неуклонно возрастают. По данным ИКАО, в 2018 году количество пассажиров на регулярных рейсах достигло 4,3 млрд. человек.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.