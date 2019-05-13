Самолеты завтрашнего дня: вентилятор в помощь

Европейские ученые, объединенные проектом Centreline, ищут пути оптимизации конструкции пассажирских лайнеров - с тем, чтобы сделать их эффективнее и экономичнее.

О том, в каком направлении трудятся инженеры, рассказывает Чезаре Холл из Кембриджского университета: "Концепция самолета, которую мы разрабатываем, называется all lifting wing. Это высокоэффективная конструкция с очень низким уровнем шума, она оснащена двигателями в хвостовой части.

Модуль состоит из мотора и трех вентиляторов. Задача-максимум - добиться очень низкого уровня шума двигателей, с одной стороны; с другой, эти двигатели должны поглощать поток воздуха через свою верхнюю поверхность, усиливая таким образом тягу. Это позволяет сократить расход топлива самолетом. Таким образом, решается задача снижения шума и повышения экономичности лайнера. Но эта концепция предполагает сочетание огромного количества новых технологий, у нас уйдут десятилетия на ее введение в действие.

Дизайн самолета, над которым мы трудимся сегодня, опирается на традиционную конструкцию - "труба и крыло"; там под крыльями установлены мощные двигатели, обеспечивающие большую часть тяги. При этом мы меняем заднюю часть лайнера, ставим дополнительный мотор, который приводится в действие двумя двигателями, расположенными спереди. Задача двигателя в хвосте - оптимизировать использование воздушных потоков вокруг корпуса. Обычно они порождают сопротивление, мы же хотим обратить их в тягу, сделать движение лайнера более эффективным и экономичным".