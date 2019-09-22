Неделя авиации в Афинах

Десятки тысяч зрителей, 25 команд и более 20 часов полётов: в Греции проходит Афинская неделя авиации. В 70 километрах от столицы собрались военные пилоты и лётчики-испытатели из 11 стран мира, чтобы показать, какие манёвры и фигуры высшего пилотажа способны выполнять самолёты и вертолёты.
Афинская неделя авиации проходит уже восьмой год подряд. Она считается одним из крупнейших авиашоу в Европе. Главной своей задачей организаторы называют поддержку развития авиатехнологий — фестиваль, по их словам, должен показать суть авиации во всех её видах.