Неделя авиации в Афинах

Десятки тысяч зрителей, 25 команд и более 20 часов полётов: в Греции проходит Афинская неделя авиации. В 70 километрах от столицы собрались военные пилоты и лётчики-испытатели из 11 стран мира, чтобы показать, какие манёвры и фигуры высшего пилотажа способны выполнять самолёты и вертолёты.

Это замечательный опыт, я был здесь и в прошлом году, мне очень понравилось. Сезон завершается, поэтому я приехал на юг, чтобы застать хорошую погоду. Здесь, в Танагре, в Греции атмосфера действительно особенная. В составе эскадрильи вы готовитесь к боевым задачам, а то, чем я занимаюсь здесь, — это демонстрация маневренности и боеспособности бельгийских ВВС в фигурах высшего пилотажа близко к публике и у земли. Вот в чём разница. Все пилоты истребителей могут выполнять эти фигуры, но не так низко и не так близко к трибунам со зрителями, — это требует специальной подготовки. Стефан Дарт лётчик ВВС Бельгии

Афинская неделя авиации проходит уже восьмой год подряд. Она считается одним из крупнейших авиашоу в Европе. Главной своей задачей организаторы называют поддержку развития авиатехнологий — фестиваль, по их словам, должен показать суть авиации во всех её видах.