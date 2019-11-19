ООН и ЕС не согласны с Трампом

Последнее заявление администрации Дональда Трампа о признании поселенческой деятельности Израиля на Западном берегу Иордана законной знаменовало собой смену политики, которой США придерживались в течении десятилетий. Но в Организации Объединённых Наций по-прежнему считают, что еврейские поселения строятся незаконно на оккупированных палестинских территориях:

"Мы продолжаем придерживаться давней позиции ООН, по которой строительство и расширение израильских поселений идёт в нарушение международного права. Изменение политической позиции одного государства не меняет ни существующее международное право, ни его толкование Международным Судом и Советом Безопасности ООН", - заявил во вторник представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл .

Неизменность своей позиции подтвердил и Евросоюз. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала поселенческую деятельность Израиля "незаконной с точки зрения международного права, подрывающей жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств и перспективы прочного мира".

В Израиле ликующий Биньямин Нетаньяху отметил смену курса в политике США посещением поселений.

"Администрация Трампа исправила историческую ошибку, придерживаясь истины и справедливости, - заявил он. - Я благодарю президента Трампа и госсекретаря Помпео. Это великий день для государства Израиль", - заявил израильский премьер.

Во вторник Нетаньяху уже одобрил начало процедуры утверждения законопроекта, распространяющего израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан.

Ранее США признали Иерусалим столицей еврейского государства и суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными у Сирии в ходе войны 1967 года. В знак благодарности нынешнему главе Белого дома одно из поселений на Голанских высотах было названо его именем.