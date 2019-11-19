Тель-Авив благодарит Вашингтон

Действующий израильский премьер Биньямин Нетаньяху позвонил Дональду Трампу, чтобы лично выразить ему благодарность за решение администрации США об отказе от признания незаконности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

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Об этом шаге Вашингтона накануне известил американский госсекретарь: "Это сложная политическая проблема, возможный выход может быть найден в результате переговоров. США остаются привержены идее мира в регионе, я сделаю все, от меня зависящее, чтобы разрешить продолжающийся кризис".

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Представители палестинской стороны сообщили, что США не уполномочены в одностороннем порядке отменять резолюции, касающиеся еврейских поселений, принятые на основе консенсуса Советом Безопасности ООН.

"Они же фактически пренебрегают нормами международного права, это открывает путь экстремизму, терроризму, насилию, коррупции, кровопролитию. Люди откажутся от диалога и вернутся к подобным методам решать существующие проблемы", - подчеркнул главный переговорщик с Израилем Саиб Эрекат.

Работавший в предыдущей администрации кадровый дипломат и эксперт по Ближнему Востоку Мартин Индик охарактеризовал дипломатический демарш Вашингтона как "пощечину палестинцам".

В Тель-Авиве на это заметили, что шаг Трампа "не мешает переговорам" с палестинской стороной, а , напротив, способствует миру, потому что, как было подчеркнуто, "невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи".