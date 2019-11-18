"Белорусы ненавидят Лукашенко": оппозиция не признаёт результаты выборов

Представители оппозиции не прошли в белорусский парламент по результатам выборов.
По данным ЦИК, все 110 депутатских мандатов распределили между собой проправительственные партии и движения.
Оппозиционные силы не признают результаты выборов. По словам координатора движения "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля, власти видят недовольство в обществе и боятся пропустить оппозицию в парламент.
По данным ЦИК, в нижнюю палату парламента избраны депутаты Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также общественного объединения "Белая Русь".
В парламент прошли несколько известных фигур, в том числе, "Мисс Беларусь 2018" Мария Василевич.
Явка избирателей превысила 77%, при этом наименьшую активность показали жители столицы Минска.
Выборы должны были состояться в следующем году, но были перенесены по решению Александра Лукашенко.