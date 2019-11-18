Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Республика Беларусь

"Белорусы ненавидят Лукашенко": оппозиция не признаёт результаты выборов

 Комментарии
  Ольга Кепински 
"Белорусы ненавидят Лукашенко": оппозиция не признаёт результаты выборов
Авторское право
REUTERS/Vasily Fedosenko
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Представители оппозиции не прошли в белорусский парламент по результатам выборов.

По данным ЦИК, все 110 депутатских мандатов распределили между собой проправительственные партии и движения.

Оппозиционные силы не признают результаты выборов. По словам координатора движения "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля, власти видят недовольство в обществе и боятся пропустить оппозицию в парламент.

Естественно, результаты выборов мы не признаем. Естественно, было изначально понятно, что оппозицию в парламент не пропустят по одной простой причине: Лукашенко ненавидят большинство белорусов, и большинство белорусов выступают против него. Мы два месяца проводили пикеты, проводили акции в разных городах страны. Мы видим настроения людей, мы видим, что они критикуют власти, мы видим, что абсолютное большинство людей не воспринимают диктатора, не считают его легитимным и желают его смены, его отставки.
Это наверное главная причина, почему Лукашенко боится пропустить в полностью подконтрольный ему парламент даже одного-двух представителей оппозиции. Они [власти - прим. Euronews] знают настроения людей, они видят нашу активность, активность вообще оппозиции. И свидетельствует это только об одном — Лукашенко просто панически боится перемен, панически боится, что его все-таки прогонят в ближайшее время. В следующем году в Беларуси будут президентские выборы. Это в общем последние выборы, которые Лукашенко готовит
Евгений Афнагель
координатор движения "Европейская Беларусь"

По данным ЦИК, в нижнюю палату парламента избраны депутаты Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также общественного объединения "Белая Русь".

В парламент прошли несколько известных фигур, в том числе, "Мисс Беларусь 2018" Мария Василевич.

Явка избирателей превысила 77%, при этом наименьшую активность показали жители столицы Минска.

Выборы должны были состояться в следующем году, но были перенесены по решению Александра Лукашенко.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.