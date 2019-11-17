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Республика Беларусь

Лукашенко вновь идет на выборы

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  Сергей Щербаков 
Лукашенко вновь идет на выборы
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за власть не держится. Но свою кандидатуру В Беларуси в воскресенье прошли парламентские выборы. После подсчета голосов будет определен новый состав нижней палаты Национального собрания.

В уходящем составе на 110 мест было лишь два оппозиционных депутата. По мнению наблюдателей, заметных изменений после нынешнего голосования не предвидится, учитывая, что многие кандидаты, выступавшие с критикой властей, просто не были допущены до голосования.

Теперь все внимание в Беларуси будет приковано к выборам президентским, которые пройдут в 2020 году, впрочем, кто главный кандидат, понятно.

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, - заявил действующий глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. - Если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, буду переживать. Но мою кандидатуру вы должны будете отвергнуть на выборах".

Иными словами: на выборы пойду и точка! Избиратели пусть голосуют, а результаты огласит ЦИК. К слову, на прошлых президентских выборах в Беларуси в 2015 году Лукашенко набрал 83,49 %. Согласно официальным данным, остальные кандидаты не смогли преодолеть даже 5-процентную планку...

Вероятно, в качестве первого предвыборного обещания Лукашенко заявил, что намерен выставить России счет в рамках Союзного государства. "Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз?", - задался вопросом белорусский лидер.

Он отметил, что у Беларуси ежегодный дефицит торговли с РФ составляет около $ 9 млрд. По словам Лукашенко, во всем виноваты выстроенные Москвой барьеры. "Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Но это неправильно", - заметил он.

19 ноября, должно состояться заседание Совета министров Союзного государства, на котором будут рассматриваться проекты "дорожных карт" по углублению интеграции между двумя государствами России и Белоруссии. Они должны быть одобрены уже в текущем месяце, а 8 декабря Москва и Минск будут отмечать 20-летие со дня подписания договора.

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