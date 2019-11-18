Оппозиция не прошла в белорусский парламент

Представители белорусской оппозиции не прошли в состав парламента по итогам выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания страны.

По данным ЦИК, в нижнюю палату парламента избраны депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также общественное объединение "Белая Русь", которых не причисляют к оппозиционным силам.

На место в парламенте претендовали 513 кандидатов.

Явка избирателей на выборах превысила 77%, при этом наименьшую активность проявили жители столицы Минска.

В парламент прошли несколько известных фигур, в том числе, "Мисс Беларусь 2018" Мария Василевич.

Выборы в белорусский парламент по плану должны были состояться в следующем году, однако в апреле президент страны Александр Лукашенко объявил, что пройдут они осенью.

По итогам предыдущих выборов в парламент прошли два оппозиционных кандидата.