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Франция

Сильные наводнения на юге Франции

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  Михаил Саленков 
Сильные наводнения на юге Франции
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В нескольких южных департаментах Франции сохраняется высокий - оранжевый - уровень опасности из-за наводнений и сильного ветра.

В департаменте Ланды эвакуированы около 600 человек. В реке Гав-де-По вода поднялась почти на пять с половиной метров. Несколько десятков домов в городе Перорад оказались подтоплены. В здании администрации был организован эвакуационный пункт. Спасатели на лодках объезжали пострадавшую от наводнения территорию, чтобы убедиться в том, что отказавшиеся от эвакуации находятся в безопасности.

Скорость ветра в регионах, находящихся на берегу Атлантического океана, составляла до 39 м/с. По меньшей мере один человек погиб, пятеро пострадали в результате падения на дорогу поваленных ветром деревьев.

Около 60 тысяч домов на время остались без электричества.

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