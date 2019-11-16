"Желтые жилеты" отмечают 1-ю годовщину

Во Франции проходят демонстрации, приуроченные к первой годовщине начала протестов "желтых жилетов". Не все из них согласованы. В Париже на Площади Италии и в районе метро Порт-де-Шанперре в XVII округе на манифестацию вышли несколько сотен человек.

С самого утра борцы с социальным неравенством пытались заблокировать кольцевую дорогу. Из-за этого движение автомобилей там было парализовано. Правоохранители сообщали собравшимся, что их акция не согласована, и просили разойтись, преграждая путь на городские улицы.

Через какое-то время возникли стычки демонстрантов с полицией, которая применила для разгона участников манифестации слезоточивый газ. По последним данным префектуры полиции, в ходе протестов были задержаны более 30 человек и досмотрено более тысячи. Выступления были запланированы не только в Париже, но и во многих других городах страны.

Первая крупномасштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября 2018 года.Тогда число участников протестов по всей Франции составило 282 тысячи человек. Первоначально акции "желтых жилетов" проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Затем участники общественной кампании выдвинули не только социально-экономические, но и политические требования.