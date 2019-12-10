Демократы представят обвинения против Трампа

В США во вторник демократы нижней палаты конгресса обнародуют статьи обвинения в рамках подготовки импичмента. Речь, как сообщается, идёт о двух пунктах; по мнению политологов, это злоупотребление властью и препятствование расследованию.

Демократы обвиняют главу Белого дома в том, что он потворствовал вмешательству иностранных держав в американские выборы, пытался препятствовать расследованиям по этому вопросу, а с помощью давления на украинское руководство ещё и пытался избавиться от Джо Байдена — своего вероятного соперника на выборах 2020 года.

Джеррольд Надлер, глава юридического комитета палаты представителей:

"Перед членами комитета, перед членами палаты представителей, перед согражданами я хочу выразиться предельно ясно: на кону объективность грядущих выборов. сейчас нет ничего более важного".

Глава Белого дома категорически отвергает обвинения и называет процедуру импичмента фальсификацией.

Дональд Трамп, президент США:

"Это позор, позор для нашей страны. Это афера, и такое никогда не должно повториться".

Если палата представителей вынесет обвинительное заключение, то дело перейдёт в сенат, который и может осуществить импичмент — для этого необходимо две трети голосов. Учитывая, что большинство в верхней палате составляют республиканцы, наблюдатели считают такой исход маловероятным.