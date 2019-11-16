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Боливия

Протесты в Боливии: новые жертвы

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  Андрей Позняков 
Протесты в Боливии: новые жертвы
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REUTERS/Henry Romero
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В ходе противостояния между демонстрантами и сотрудниками силовых структур в Боливии погибли пятеро сторонников Эво Моралеса, который на фоне массовых протестов подал в отставку с поста президента. Кровопролитием обернулись выступления в городе Кочабамба. Тысячи людей, как передаёт Франс-Пресс, пытались пробиться через кордоны полиции и армии на центральные улицы. Они требуют возвращения Моралеса и обвиняют его политических оппонентов в государственном перевороте.

Межамериканская комиссия по правам человека подтверждает сообщения о гибели демонстрантов, обвинив полицию и армию в непропорциональном использовании силы. По данным правозащитников, военные открыли огонь, чтобы разогнать протестующих. В полиции Кочабамбы утверждают, что у демонстрантов тоже было огнестрельное оружие, а также коктейли молотова, самодельные гранатомёты и взрывные устройства.

Эво Моралес назвал произошедшее «резнёй» и «геноцидом». Он заявляет о намерении вернуться, чтобы быть вместе с народом после «государственного переворота». Моралес ушёл в отставку 10 ноября после того, как это требование оппозиции поддержали армия и полиция. До этого он признал выводы комиссии наблюдателей о серьёзных нарушениях на прошедших президентских выборах и назначил досрочное голосование.

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