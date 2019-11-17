Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Боливия

Боливия: сторонники Моралеса прощаются с погибшими

 Комментарии
  Андрей Позняков 
Боливия: сторонники Моралеса прощаются с погибшими
Авторское право
وكالات
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

В Боливии до 23 человек возросло число жертв противостояния между силовыми структурами, сторонниками и противниками Эво Моралеса, который под давлением протестов подал в отставку с поста президента. Об этом сообщает Межамериканская комиссия по правам человека. По её данным, только за субботу были убиты четверо участников акции под лозунгами за возвращение Моралеса к власти.

Правозащитники обвиняют полицию и армию в чрезмерном применении силы к протестующим, в частности, в использовании огнестрельного оружия для разгона мирных акций. В руководстве полиции заявляют, что сторонники Моралеса сами выходят на улицы с оружием и самодельными взрывными устройствами. После публикации данных о новых жертвах противостояния в партии бывшего президента «Движение к социализму» призвали стороны конфликта избегать насилия.

Волнения в Боливии продолжаются уже почти месяц. Они были спровоцированы сообщениями о фальсификации президентских выборов. Глава государства Эво Моралес впоследствии признал выводы комиссии наблюдателей о нарушениях и назначил новые выборы, а затем ушёл в отставку, когда это требование оппозиции поддержали армия и полиция. Он покинул страну, заявил, что произошёл государственный переворот, и пообещал вернуться на родину.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.