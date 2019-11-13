Жанин Аньес - новый врио президента Боливии

В Боливии - новый - временный - глава государства. В ночь на среду сенатор-демократ Жанин Аньес приняла полномочия президента страны. Это произошло в отсутствие кворума: депутаты, представлявшие партию Эво Моралеса, получившего политическое убежище в Мексике, в чрезвычайном заседании парламента участие принять отказались.

Хотя основной закон страны предусматривает подтверждение полномочий Аньес верхней палатой, но Конституционный суд Боливии уже сообщил, что поскольку переход власти произошел из-за отставки предыдущего президента, то вмешательство сената не требуется.

Главная задача сеньоры Аньес - объявление и организация следующих президентских выборов, они должны состояться в течение ближайших трех месяцев.

Экс-президент Моралес, а за ним и все предыдущее высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье. Это произошло после протестов и сопровождавшего их политического кризиса.

Причиной послужили официально объявленные итоги президентских выборов, с которыми оппонент Моралеса не согласился. Позднее проверка установила, что голосование и подсчет бюллетеней проводились с многочисленными нарушениями.