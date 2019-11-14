Польский Сейм: против педофилии или ЛГБТ?

В эфире программа «Вкратце из Брюсселя»:

Европарламент осудил криминализацию полового образования детей и подростков в Польше. За резолюцию об этом проголосовал 471 депутат, против - 128.

Польская либеральная общественность требует не допустить введения уголовной ответственности за уроки секса в школе. Демонстранты в Варшаве опасаются, что именно к этому ведёт законопроект об половом просвещение, уже принятый Сеймом республики.

В нём говорится: "Любой, кто поощряет или одобряет половые сношения или другие сексуальные действия с участием несовершеннолетних, в процессе воспитания, образования, охраны здоровья или ухода, в школьных помещениях или в детских учреждениях, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 3 лет.

«Законопроект призван остановить педофилию, - защищает его депутат Европарламента Беата Кемпа. - В нём затронуты не вопросы образования, а только запрет на пропаганду интима с малолетними. Он усиливает защиту детей в соответствии с польской Конституцией и такими международным актами, как Декларация Прав ребенка, а также с положениями, действующими в Европейском Союзе".

Большинство евродепутатов в Брюсселе ещё не успели прочесть перевод законопроекта с польского. Но они ожидают, что жёсткие юридические формулировки будут использованы правящими консерваторы для запрета откровенных разговоров учителей с учениками о сексе.

Немецкий «зелёный» предлагает оставлять такие вопросы на усмотрение прежде всего национальных властей:

«Для нас это вопрос прав человека, - сказал Расмус Андресен. - Если правозащитные организации в Польше или других странах попросят нашей поддержки, то нам важно оказать им поддержку».

Бельгийский сексолог предупреждает, что исключение из школьной программы уроков полового воспитания навредит обществу:

«Довольно скоро станет больше венерических заболеваний, подростковых беременностей, сексуального насилия среди молодежи, - предсказывает Ваннес Магитс. - Вы увидите усиление гомо- и трансфобии, больше случаев депрессии и самоубийств среди ЛГБТ.»

Европарламента призвал Евросовет и Еврокомиссию оказать давление на польское правительство, чтобы оно не выполняло положения законопроекта и предотвратило криминализацию полового образования детей и подростков.