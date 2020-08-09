"Всех не пересажаете!" - протест ЛГБТ в Польше

Массовая акция сторонников прав ЛГБТ-сообщества прошла в субботу в Варшаве. Ее участники выразили протест против ареста активиста-трансгендера по прозвищу Марго, который совершил ряд актов гражданского неповиновения против нарастающей, по мнению манифестантов, гомофобии в Польше. "Всех не пересажаете!" - скандировали демонстранты.

"То, что произошло вчера, - это скандал. То, что происходило в течение полутора лет, - это нападение. Находясь здесь сегодня, мы можем защититься, и почувствовать, что вместе мы можем быть в безопасности", - говорит участник акции.

Полиция сообщила о задержании 48 человек, активисты заявили, что против них применяли грубую силу.

Протесты проходят на фоне усиливающегося противостояния между движением за права ЛГБТ и консервативным правительством, которое объявило его чужеродной и опасной "идеологией". Ее противник Анджей Дуда, использовавший данную риторику в своих предвыборных речах, недавно был переизбран на второй президентский срок. Но социальная напряженность в Польше нарастает.