Украинская армия и противники Киева отводят войска от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе. В администрации президента Украины говорят, что операция проходит по плану в спокойной обстановке. Российский МИД позитивно оценил начало разведения сил, но призвал дождаться завершения этого процесса. В ОБСЕ отметили, что отвод войск способствует мирному урегулированию конфликта. «Стороны, делая, в буквальном смысле, шаги назад, сегодня сделали большой шаг вперёд», — заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе в Минске Мартин Сайдик.

В Москве, Донецке и Луганске подчеркивают, что разведение сил возобновлено по инициативе Киева после поездок президента Украины Владимира Зеленского к линии соприкосновения. Сам Зеленский заявляет о намерении вернуть Донбасс и Крым под контроль Киева посредством дипломатии и санкционного давления. Оппоненты главы государства обвиняют его в измене.

«Мы рассматриваем это отступление как предательство национальных интересов и первый шаг к началу гражданской войны, и, что очень важно, к снятию ответственности с России за российско-украинскую войну, за их вторжение на нашу территорию, за оккупацию, за аннексию Крыма», — объяснял один из участников акции протеста в Киеве.

Акции протеста против политики Зеленского в Донбассе проходят в разных городах Украины. Во вторник у администрации президента собрались сотни демонстрантов. Организаторы выступлений при поддержке ветеранов боевых действий грозятся вывести на улицы тысячи людей, если отвод войск продолжится.