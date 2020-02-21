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Германия

Суд ФРГ разрешил Tesla продолжить вырубку леса

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 Мария Горковская
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Суд ФРГ разрешил Tesla продолжить вырубку леса
Авторское право
ODD ANDERSEN / AFP
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Производителю электромобилей Tesla разрешили продолжить вырубку леса в Грюнхайде. Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил жалобу экологических организаций, которые обвиняют американскую компанию в "зеленом лицемерии" и нанесении вреда дикой природе.

В рамках строительства первого завода Tesla в Европе планируется вырубить 91 га леса. Активисты заявляют о разрушении естественной среды обитания целого ряда птиц и неминуемом загрязнении местных водоемов.

Руководство компании возражает: территорию расчистят до начала периода гнездования, а расход сетевой воды сократят. Илон Маск уверен: в конечном счете планета лишь выиграет от появления новой фабрики. Начиная с лета 2021 года ежегодно с конвейра в Грюнхайде будут сходить около 150 тысяч электромобилей.

Выиграет и ФРГ, считают члены Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии, а также Петер Альтмайер федеральный министр экономики и энергетики Германии: в будущем здесь появятся рабочие места для 12 тысяч немцев.

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