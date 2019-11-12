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Венецию затопило

Жителям Венеции и многочисленным туристам пришлось надеть высокие сапоги и ходить по специальным пешеходным дорожкам, проложенным над залившей большую часть города водой. По данным службы прогноза приливов, во вторник утром вода поднялась до уровня 1,27 м. Водой залило многие кафе и магазины, по распоряжению властей из соображений безопасности в городе были закрыли детские сады. Во многих гостиницах туристам предлагают одноразовую непромокаемую обувь до колен. В последние дни почти по всей Италии шли дожди, и в ближайшее время на северо-востоке страны улучшения погоды не ожидается.

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