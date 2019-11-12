Венецию затопило

Жителям Венеции и многочисленным туристам пришлось надеть высокие сапоги и ходить по специальным пешеходным дорожкам, проложенным над залившей большую часть города водой. По данным службы прогноза приливов, во вторник утром вода поднялась до уровня 1,27 м. Водой залило многие кафе и магазины, по распоряжению властей из соображений безопасности в городе были закрыли детские сады. Во многих гостиницах туристам предлагают одноразовую непромокаемую обувь до колен. В последние дни почти по всей Италии шли дожди, и в ближайшее время на северо-востоке страны улучшения погоды не ожидается.
Другие No Comment
Индия: лобовое столкновение поездов
Чили: волна протестов не спадает
Каталонцы блокируют автотрассы
В ЮАР встретили первого темнокожего капитана сборной
Огненный лев на стадионе
11:11 утра 11 ноября
Свинотерапия как средство от аэрофобии
Британцы чтят память павших
Бетонные заграждения в Багдаде
Фейерверк по случаю 30-летия падения Берлинской стены
Выставка Модильяни в Ливорно
Наводнения на севере Англии
В Австралии начались лесные пожары
Берлинская стена: как это было