Усиление борьбы с бандитизмом

Полиция Швеции объявила об ужесточении мер по борьбе с бандитизмом. После субботней перестрелки и взрыва в Мальмё улицы города патрулируют усиленные наряды полиции. Жертвой конфликта между наркоторговцами стал 15-летний подросток.

Местная журналистка Тереза Седергрен говорит:

В полиции утверждают, что отныне будут делать вс`ё, чтобы остановить преступников, будут изымать больше оружия, будут бороться с ними с большим напором. Но жители Мальмё, с которыми я общалась, уверены, что эти меры приняты слишком поздно. Убиты уже слишком много людей

С начала года в Швеции произошло уже свыше 180 взрывов, не менее 26 человек были застрелены. По данным доклада, подготовленного в октябре полицией Стокгольма, только в столичном регионе действуют около 50 преступных сообществ, в которые вовлечены 1500 человек, а средний возраст членов этих группировок снизился, в каждой из них есть участники, которым меньше 16 лет .

Полиция Дании, в свою очередь, в ближайшие шесть месяцев будет проверять документы у въезжающих в страну со стороны Швеции. В минувшем месяце датское правительство также приняло решение о существенном расширении видеонаблюдения по всей стране.