Бандитизм в Швеции

После того, как в минувшую субботу 15-летний подросток погиб в результате перестрелки в шведском Мальмё, полиция страны объявила о создании спецподразделения по борьбе с бандитизмом.

Юноша стал жертвой конфликта между преступными группировками, которые контролируют наркотрафик в этом районе. Перестрелке у пиццерии предшествовал взрыв бомбы, заложенной в припаркованный поблизости автомобиль. Полиция полагает, что таким образом злоумышленники пытались отвлечь внимание правоохранительных органов. Пострадал ещё один подросток, который находится в больнице тяжелом состоянии.

Глава национального оперативного отдела полиции Матс Лёфвинг заявил, что субботний инцидент стал "последней каплей". С начала года в Швеции произошло уже свыше 180 взрывов, не менее 26 человек были застрелены.

Полиция Дании, в свою очередь, начинает 12 ноября проверять документы у въезжающих в страну со стороны Швеции. Особое внимание стражи порядка намерены уделить трансграничной преступности, связанной со взрывчаткой, оружием и наркотиками.

А шведская оппозиция обвиняет правительство в недостаточном противодействии бандитизму.