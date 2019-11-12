Госпитализирован экс-президент США

Экс-президент США Джимми Картер был госпитализирован в университетскую больницу в Атланте, как сообщается, для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления. Процедура назначена на вторник. Вместе с Картером находится его жена Розалин.

Это вторая за последние три недели госпитализация 95-летнего лауреата Нобелевской премии мира: 21-го октября экс-президент упал дома и был доставлен в медучреждение с рассеченной бровью, но уже через несколько его выписали.

В мае Картер находился в больнице, куда его поместили с переломом шейки бедра. Ему была сделала операция.

Джимми Картер занимал Овальный кабинет Белого дома с 77-го по 81-й годы.