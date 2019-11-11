Ив Сен-Лоран и лионские ткачи

Музей ткани в Лионе вспоминает одного из самых именитых модельеров 20 века - Ива Сен-Лорана.

Уникальная выставка организована при поддержке парижского музея имени кутюрье.

Ива Сен-Лорана связывало с Лионом - мировой столицей шелка конца 19 века - сорокалетнее сотрудничество. Именно отсюда доставляли ткани для создания его самых известных коллекций.

Что удивительно, когда ему было 17-18 лет и он сидел в своей комнате в Оране (Алжир), создавая своих кукол из бумаги, он уже представлял, что в своем будущем модном доме будет заказывать ткани у лионских ткачей. Откуда он знал об этих тканях? В Оране его мать регулярно получала такие журналы как Vogue, где была реклама лионских поставщиков Орели Самуэль куратор выставки

На выставке, охватывающей весь период творчества модельера с 1962 по 2002 годы, представлены его малоизвестные работы, некоторые из которых публика видит впервые.

Отдавая дань уважения Сен-Лорану как мастеру, эта экспозиция рассказывает также о тканях, технике и вековым ноу-хау всей индустрии.

Лион остается очень важным городом для высокой моды. Когда мы говорим о Лионе, мы говорим и о соседних департаментах, где находятся фабрики. Это второй по размеру в мире регион по производству текстиля класса люкс и высокой моды Эсклармонда Монтей директор Музея ткани в Лионе

Выставка рассматривает креативный процесс кутюрье под особым углом.

"Ив Сен-Лоран — за кулисами высокой моды в Лионе" продлился до 20 марта.