Ив Сен-Лоран и лионские ткачи

Музей ткани в Лионе вспоминает одного из самых именитых модельеров 20 века - Ива Сен-Лорана.
Уникальная выставка организована при поддержке парижского музея имени кутюрье.
Ива Сен-Лорана связывало с Лионом - мировой столицей шелка конца 19 века - сорокалетнее сотрудничество. Именно отсюда доставляли ткани для создания его самых известных коллекций.
На выставке, охватывающей весь период творчества модельера с 1962 по 2002 годы, представлены его малоизвестные работы, некоторые из которых публика видит впервые.
Отдавая дань уважения Сен-Лорану как мастеру, эта экспозиция рассказывает также о тканях, технике и вековым ноу-хау всей индустрии.
Выставка рассматривает креативный процесс кутюрье под особым углом.
"Ив Сен-Лоран — за кулисами высокой моды в Лионе" продлился до 20 марта.