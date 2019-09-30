В моде XVIII в. и минимализм 90-х

Панк-культура, ностальгия по дореволюционной Франции и немного эсхатологии — что, если взять и смешать всё это? Один из возможных результатов подобных упражнений на Неделе моды в Париже представили супруги Андреас Кронталер и Вивьен Вествуд.

Коллекция получила название «Порази меня, Амадеус». Белоснежный хлопок, яркая оранжевая накидка в виде силуэта человека, высокие причёски, пышные наряды унисекс, корсеты, корсеты и ещё раз корсеты — такой должна быть мода весенне-летнего сезона следующего года, по мнению Кронталера, который тут же бросает фразу о том, что неясно, как долго ещё проживёт традиция парижских недель, и рассуждает о борьбе за экологию — эту коллекцию создавали в сотрудничестве с движением за этичную моду.

Своими опытами в поиске женственности тем временем поделился Кристоф Гийарме. Он вдохновлялся образами звёзд Голливуда 50-60-х годов, прежде всего Эдит Седжвик, модели и музы Энди Уорхола. Кристоф Гийарме известен, в том числе, благодаря тому, что сегодня многие знаменитости появляются в его платьях на кинофестивалях и других крупных мероприятия. Гостям фэшн-шоу на парижской Неделе моды он продемонстрировал наряды, которые особенно хорошо подошли бы для гламурно-винтажного богемного вечера.

Креативный директор дома Balenciaga Демна Гвасалия переосмыслила к весне-лету 2020 подходы к рабочим костюмам. Она представила коллекцию одежды, которая, по задумке дизайнера, должна подойти любому, независимо от того, чем он занимается.

Тут же дом моды Hermes завершил серию экскурсов в историю парижской недели моды обращением к минимализму 90-х. Мягкие кремовые и коричневые тона, простая, но изящная четкость линий — это визитная карточка Надеж Ване-Цыбульски, а будущим летом — и всей женской коллекции дома Hermes.