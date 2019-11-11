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Китай

Полиция начала стрелять по демонстрантам

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  Елена Караева 
Полиция начала стрелять по демонстрантам
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REUTERS/Thomas Peter
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Один человек был ранен после того, как полиция Гонконга открыла огонь на поражение и начала стрелять в участников манифестации боевыми патронами. Это - новый виток эскалации насилия с момента начала протестов против нынешней администрации, которые длятся уже полгода.

Позднее "Рейтер" уточнил, что правоохранители выпустили по демонстрантам по меньшей мере пять очередей из автоматического оружия. Стремясь взять под контроль район, где проходили протесты, полиция также применила слезоточивый газ.

Раненый юноша - сообщается, что ему 21 год - был доставлен в больницу, где его прооперировали. Имеется информация, что его состояние медики оценивают как критическое

Это не первое применение огнестрельного оружия против протестующих: три месяца назад правоохранители Гонконга ранили двух манифестантов, одному из которых был 18, другому - 14 лет. Оба они выжили.

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