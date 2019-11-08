В Гонконге погиб манифестант

В Гонконге погиб участник антиправительственных выступлений. 22-летний студент местного университета несколько дней назад упал со здания автопарковки, куда забрался после того, как полиция применила против протестующих слезоточивый газ. В тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу, где утром в пятницу скончался от полученных травм. Теперь манифестанты требуют найти ответственных:

– Сегодня мы скорбим о нашей утрате, а также требуем, чтобы правительство и полиция провели полное расследование обстоятельств его гибели и других инцидентов, произошедших за последние несколько месяцев.

Массовые акции протеста начались в Гонконге в начале лета, после того, как местные власти собрались внести изменения в закон об экстрадиции. Несмотря на отзыв законопроекта, протесты продолжились, выливаясь нередко в ожесточённые стычки с полицией. Десятки человек получили при этом ранения, но до сих пор обходилось без жертв.